Niemcy nie będą w stanie wydawać 1,5 proc. PKB na armię?

Minister finansów Niemiec Olaf Scholz w dokumencie, do którego dotarł Reuters, kwestionuje zdolność Niemiec do osiągnięcia wydatków na armię na poziomie 1,5 proc. PKB do 2024 roku. 1,5 proc. PKB to i tak znacznie mniej, niż na obronność powinny wydawać kraje NATO (zalecany poziom wydatków na obronność to 2 proc. PKB).