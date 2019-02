Kreml: W Rosji nie ma cenzury mediów

Rząd Rosji nie stosuje cenzury mediów, a ograniczenie kapitału zagranicznego w mediach jest uniwersalną praktyką, która jest właściwa i zgodna z prawem - oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w trakcie forum zorganizowanego przez "Kommiersant".

- Nie ma cenzury, tego jestem pewien - podkreślił Pieskow.

Rzecznik Kremla przekonywał jednocześnie, że ograniczenia dotyczące prawa do posiadania mediów przez cudzoziemców i zagraniczny kapitał są "praktyką wdrażaną przez różne kraje świata". - Granica dopuszczalnych udziałów może się różnić, ale sama idea jest absolutnie właściwa - dodał.

Pieskow przekonywał również, że rosyjskie media korzystają z wolności słowa, ale - w związku z tym - muszą ponosić określoną odpowiedzialność za swoje publikacje, będąc najpotężniejszym instrumentem kształtowania opinii publicznej.

- Byłoby błędem pozwalanie cudzoziemcom na posiadanie takich zasobów w kraju (tzn. kontrolowanie mediów), szczególnie w agresywnej atmosferze obecnej dekady - dodał rzecznik Kremla.

Pieskow oświadczył również, że Moskwa jest zmuszona uważnie przyglądać się pracy brytyjskich mediów w Rosji.

- W Wielkiej Brytanii nasze media, Russia Today i Sputnik, są przedmiotem prześladowania, ich prawo do gromadzenia informacji jest ograniczone. To zmusza Rosję do uważnego przyglądania się brytyjskim mediom i temu, czy przestrzegają obecnego prawa - dodał rzecznik Kremla.