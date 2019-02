Rosja żąda od USA zniszczenia wyrzutni rakiet w Rumunii

Lt. Chris Bishop Deputy Director, U.S. Navy photo (RELEASED) [Public domain], via Wikimedia Commons

Rosyjski resort obrony zaapelował do USA o zniszczenie wyrzutni rakiet MK-41 rozmieszczonych w Rumunii jako element systemu obrony przeciwrakietowej - informuje Reuters.

Zniszczenie wyrzutni miałoby być powrotem przez USA do przestrzegania układu INF.

Poniżej dalsza część artykułu

Według Moskwy USA powinny zniszczyć również wszystkie swoje drony zdolne do przeprowadzania ataków rakietowych.

Resort obrony Rosji poinformował, że wezwał attache wojskowego USA, aby wręczyć mu notę zawierającą żądania Rosji.

2 lutego Rosja zawiesiła obowiązywanie traktatu INF z 1987 roku (jego celem było wyeliminowanie z arsenałów obu państw rakiet krótkiego i średniego zasięgu zdolnych przenosić broń atomową), po tym jak dzień wcześniej USA ogłosiły, że zawieszają pakt ze względu na łamanie go przez Rosję.

Waszyngton zapowiedział, że jeśli Rosja nie zacznie przestrzegać paktu w czasie sześciomiesięcznego okresu jego wypowiedzenia, wówczas USA ostatecznie wycofają się z umowy.

Rosja zaprzecza, jakoby naruszała przepisy układu INF i zarzuca USA, że te same go naruszają i szukają tylko pretekstu do wypowiedzenia porozumienia.