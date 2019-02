Łapiński: Nie doradzam politykom. Wystawię fakturę - nie zapłacą

Opozycja wciąż liczy na Donalda Tuska, ale Donald Tusk jest nadal formalnie przewodniczącym Rady Europejskiej - mówił w Polsat News były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Łapiński. W piątek "Rzeczpospolita" ujawniła, że 4 czerwca, w 30 rocznicę pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów w Polsce, może powstać też nowy projekt polityczny.

– Robocza nazwa to Ruch 4 Czerwca – twierdzi nasz rozmówca z Trójmiasta, polityk opozycji orientujący się dobrze w sytuacji. W planie – jak wynika z naszych rozmów – jest zaangażowanie samorządowców z całej Polski i wszystkich środowisk, które są obecnie poza partiami opozycyjnymi, a które mogą pomóc w tym, by pokonać PiS. W ruch ma być zaangażowany były premier, obecnie szef RE, Donald Tusk.

Łapiński, obecnie działający w branży PR, pytany o to co doradzałby PiS-owi, aby odwrócić uwagę od organizowanej przez opozycję 4 czerwca inicjatywy, odparł, że "nie doradza politykom, bo człowiek się napracuje, wystawi fakturę i mu nie zapłacą".

- Oczywiście żartuję - dodał.

Słowa Łapińskiego to nawiązanie do tzw. taśm Kaczyńskiego. Pod koniec stycznia "Gazeta Wyborcza" ujawniła nagranie rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem, do której doszło 27 lipca 2018 roku. W czasie rozmowy poruszana jest kwestia budowy dwóch wieżowców przez spółkę Srebrna. Do inwestycji, kredytu na którą miał udzielić Pekao SA ostatecznie nie doszło - m.in. dlatego, że władze Warszawy nie wydały wymaganej zgody. Birgfellner domagał się jednak wypłaty wynagrodzenia za wykonaną na rzecz Srebrnej pracę w związku z przygotowaniami do inwestycji. Kaczyński w rozmowie sugerował mu wystąpienie na drogę sądową i podkreślał, że ugoda sądowa, wobec braku innej formalnej podstawy wypłaty pieniędzy, może być najlepszym sposobem na to, by zapłacić Austriakowi za wykonaną przez niego pracę.

W czwartek "Gazeta Wyborcza" ujawniła w czwartek jedną z czterech faktur, które w czerwcu 2018 roku austriacki biznesmen Gerald Birgfellner wystawił spółce Srebrna.

Łapiński stwierdził następnie, że ewentualne działania opozycji w związku z 4 czerwca to kolejna jej inicjatywa, ale takich inicjatyw było już wiele. Przypomniał w tym kontekście m.in. o powstaniu Koalicji Obywatelskiej przed wyborami samorządowymi, która jednak "chyba już nie istnieje" po konflikcie między PO a Nowoczesną, do którego doszło po tym jak część posłów Nowoczesnej przeszła do klubu PO, który zmienił się w klub Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej.