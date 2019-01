Mazurek o proteście rolników: Blokada dróg narusza prawo

Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek napisała na Twitterze, że jej partia nie akceptuje blokad rolniczych w całym kraju.

Od rana rolnicy w ramach protestów Agro Unii na drogach krajowych w kilku województwach blokują ruch.

Rzeczniczka PiS odniosła się do protestów w jednym ze swoich wpisów na Twitterze. „Prowadzimy politykę korzystną dla rolnictwa i zawsze jesteśmy gotowi na rozmowę. Rolnicy tak jak inne grupy maja prawo do protestu. Jednak blokowanie dróg narusza prawo innych obywateli do swobodnego poruszania się po kraju. Dla takich działań nie może być akceptacji" - czytamy w medium społecznościowym.

Protesty są częścią ogólnopolskiej akcji. Rolnicy, pod sztandarami nowej organizacji Agro Unia, blokują drogi w różnych miejscach kraju. Ich głównymi hasłami są: obrona rynku krajowego, kontrola żywności przywożonej do Polski, rozliczenie związków i izb rolniczych z funduszy i skuteczności ich działania, solidarność z producentami trzody chlewnej i drobiu, odpowiednia gospodarka łowiecka oraz wypłata odszkodowań za szkody łowieckie i AFS.