Zybertowicz ws. dzików: Opozycja próbuje wywołać pewną epidemiczną reakcję

- Nie znam się na polityce leśnej, ale znam się na podatności na epidemie psychiczne - powiedział w programie Woronicza 17 w TVP Info Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, stwierdzając, że "opozycja próbuje wywołać pewną epidemiczną reakcję, wyłączającą racjonalne myślenie" ws. odstrzału dzików.

Zdaniem niektórych ekspertów prawa łowieckiego, masowy odstrzał dzików zostanie przeprowadzony w sposób nieprofesjonalny i nie rozwiąże problemu rozwoju afrykańskiego pomoru świń, a tylko go rozprzestrzeni, gdy przestraszone dziki rozbiegną się, opuszczając swoje stałe miejsca występowania.

Ekolodzy z kolei wskazują, że masowe polowania mogą poważnie zagrozić populacji dzików w Polsce. Inni krytycy wysuwali również argumenty etyczno-moralne przeciw akcji, twierdząc, że doprowadzi ona do niepotrzebnej rzezi, w tym ciężarnych loch i warchlaków, nawet żyjących w parkach narodowych.

Główny Lekarz Weterynarii postanowił zdementować te informacje. W opublikowanym oświadczeniu tłumaczy, że zbiorowe, zsynchronizowane polowania na dziki różnią się od zwyczajowych polowań jedynie tym, że wykonuje się je równocześnie w obwodach łowieckich leżących obok siebie powiatów. Obszar planowanego odstrzału obejmuje ok. 6,8 proc. obwodów łowieckich dzierżawionych przez PZŁ i mieści się w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim.

Pozytywnie na temat odstrzału jako metody walki z ASF wypowiedziała się także Komisja Europejska.

Część opozycji krytykuje ostrzał. W programie #RZECZoPOLITYCE rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska uznała go za "bezsensowny". - Było już kilka takich projektów eksterminacji całych grup ludzi czy zwierząt i nie przyniosło to efektów. Dziki znów przejdą do nas z Białorusi czy Ukrainy. Odstrzał do niczego nie doprowadzi, oprócz zaburzenia równowagi w przyrodzie - mówiła Żukowska, która dodała, że w efekcie "będzie więcej kornika", więc kolejna decyzja będzie dotyczyć wycinania lasów (w ramach walki z kornikiem drukarzem za rządu PiS przez pewien czas trwała wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej).

W niedzielę o odstrzale dyskutowali goście programu "Woronicza 17" w TVP Info. - Mamy coraz więcej ognisk tej choroby, granica przesuwa się ze wschodu na zachód. Skoro ta choroba idzie dalej, to znaczy, że strzelanie nie rozwiązuje problemu. Nie zapanujemy nad ASF, bo nie stosujemy bioasekuracji. Państwo, zamiast być skuteczne, jest w tej kwestii z tektury - stwierdził Marcin Anaszewicz z ugrupowania Roberta Biedronia.

Stanowisko opozycji skrytykował prof. Andrzej Zybertowicz. - Na jednym zdjęciu dziki będą wyglądały misiowato i przyjaźnie, a na drugim w innym oświetleniu, pod innym kątem, będą wyglądały groźnie i okrutnie - zauważył, dodając, że "można manipulując takimi wizerunkami i doborem opisu, manipulować reakcjami".

- Nie znam się na polityce leśnej, ale znam się na podatności na epidemie psychiczne. Mam wrażenie, że opozycja próbuje wywołać pewną epidemiczną reakcję, wyłączającą racjonalne myślenie - powiedział doradca prezydenta Andrzeja Dudy.

- Myślę, że te protesty są znakiem choroby współczesnej cywilizacji zachodniej. Ci, którzy lekceważą życie nienarodzonych dzieci, są wrażliwi na cierpienia zwierząt. To syndrom cywilizacyjny - dodał Andrzej Zybertowicz.