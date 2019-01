Jarosław Kaczyński: PiS nie wystawi kandydata na prezydenta Gdańska

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że jego partia nie wystawi własnego kandydata w wyborach uzupełniających na prezydenta Gdańska. Tę informację podała na Twitterze Polska Agencja Prasowa.

Gość programu #RZECZoPOLITYCE, Jan Filip Libicki, senator PSL mówił we wtorkowym programie: "Ja bym właśnie zaproponował, by partie polityczne wszystkie zadeklarowały, że nie będą wystawiać swoich kandydatów, tylko zaapelują do swoich wyborców, aby zagłosowali na tego kandydata bądź kandydatkę, którą wskaże rodzina pana prezydenta Pawła Adamowicza i jego najbliżsi współpracownicy".

Komisarzem Gdańska została mianowana Aleksandra Dulkiewicz, dotychczasowa wiceprezydent miasta. Powołanie Dulkiewicz na stanowisko komisarza spotkało się z aprobatą komentujących. Pojawił się również pomysł, by jedyną kandydatka w wyborach na prezydenta Gdańska została właśnie Aleksandra Dulkiewicz - osoba, którą Paweł Adamowicz wskazał jako swoją zastępczynię i która była szefowa jego sztabu wyborczego podczas ostatnich wyborów samorządowych.