Brytyjski minister ostrzega Rosję po aresztowaniu Amerykanina

Szef MSZ Wielkiej Brytanii, Jeremy Hunt, ostrzegł Rosję, by ta nie wykorzystywała brytyjskich obywateli do "dyplomatycznych rozgrywek", po tym jak były amerykański marine, Paul Whelan, mający również brytyjskie obywatelstwo, został oskarżony w Moskwie o szpiegostwo.

Hunt zapewnił, że 48-letni Whelan aresztowany w Moskwie otrzyma "wszelkie możliwe wsparcie", jakiego może mu udzielić Wielka Brytania.

Whelan został aresztowany w Moskwie w ostatnich dniach grudnia. Do Rosji przyjechał - jak twierdzi jego rodzina - na ślub swojego kolegi, również byłego żołnierza marine.

Brat bliźniak zatrzymanego, David Whelan podkreśla, że "niewinność jego brata jest poza wątpliwością".

Jak pisze Sky News aresztowanie weterana z Iraku doprowadzi do nowego napięcia na linii Wielka Brytania-Rosja.

Hunt podkreślił, że osoby prywatne "nie powinny być wykorzystywane jako pionki w grze dyplomatycznej".

- Nie zgadzamy się na wykorzystywanie takich osób w dyplomatycznych rozgrywkach - dodał.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo wezwał już Rosję do wyjaśnień ws. aresztowania obywatela USA.

Whelanowi ma grozić w Rosji do 20 lat więzienia, jeśli zostanie uznany winnym szpiegostwa. Szczegóły aktu oskarżenia wobec niego nie są znane.

Media spekulują, że aresztowanie Whelana mogło zostać zlecone przez prezydenta Władimira Putina, który będzie chciał teraz wymienić go na Marię Butinę - 30-letnią aktywistkę z Rosji, która przyznała się w ubiegłym miesiącu do działania na terytorium USA w charakterze agenta wpływu Rosji. Jej celem miało być infiltrowanie National Rifle Association - organizacji nonprofit działającej na rzecz propagowania powszechnego dostępu do broni palnej.