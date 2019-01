"Bogaci zapłacą 70 proc. i w 10 lat emisja CO2 wyniesie zero" AFP

Demokratyczna kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez zaproponowała nałożenie nawet 70-procentowego podatku na najbogatszych obywateli USA - pozyskane w ten sposób środki miałyby być przeznaczone na realizację planu walki ze zmianami klimatycznymi, które określa mianem "Green New Deal" (to nawiązanie do New Dealu - antykryzysowej przedwojennej polityki Franklina Delano Roosevelta).