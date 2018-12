Sondaż: Czy Ziobro powinien przeprosić za słowa o Kwaśniaku

Czy Zbigniew Ziobro powinien przeprosić za stwierdzenie, że byłego zastępcę szefa KNF Wojciecha Kwaśniaka w 2014 roku pobito, gdyż KNF rozzuchwaliła bandytów? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Po niedawnym zatrzymaniu byłego wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka, którego w 2014 roku brutalnie pobito na zlecenie jednego z członków SKOK Wołomin, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stwierdził, że Kwaśniak został pobity, bo „KNF przez długi czas rozzuchwalała przestępców”.

Największa grupa respondentów (48 proc.) uważa, że Zbigniew Ziobro powinien przeprosić za stwierdzenie, że byłego zastępcę szefa KNF Wojciecha Kwaśniaka w 2014 roku pobito, gdyż KNF rozzuchwaliła bandytów. Przeciwnego zdania jest 17 proc. ankietowanych, a częściej niż co trzeci (35 proc.) nie ma zdania w tej kwestii.

- Częściej przeprosin dla Wojciecha Kwaśniaka domagają się mężczyźni (51 proc.), osoby o wykształceniu średnim (45 proc.), badani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (58 proc.) oraz ankietowani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (60 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek badanych, którzy również mają takie zdanie - z 33 proc. w najmłodszej grupie, do 56 proc. w grupie najstarszej - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Senator PiS komentując pobicie byłego wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka powiedział, że "nie jest tak, że bandyta zawsze bije tego dobrego".