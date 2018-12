Usunięto pliki ws. broni jądrowej. "To wszystko jest tajemnicze"

Jak informuje „The Guardian”, bez ostrzeżenia wycofano tysiące archiwów odnoszących się do brytyjskiej broni jądrowej i programów energii atomowej, które były wcześniej podane do wiadomoścci publicznej.

Materiały z lat 1939-1980 i katalog zawierający ponad 1700 plików mówiących o powstaniu pierwszych bomb atomowych w Wielkiej Brytanii w Aldermaston zostały niespodziewanie wycofane przez Archiwum Narodowe w ciągu ostatniego tygodnia - poinformowali naukowcy.

Dokumenty są między innymi prywatnymi zapiskami Sir Johna Cockcrofta, zdobywcy nagrody Nobla, który tworzył raporty z testów bomb atomowych przeprowadzonych w ramach tworzenia brytyjskiego „odstraszacza” nuklearnego w Australii i na Pacyfiku. Zostały one wycofane na polecenie Nuclear Decommissioning Authority.

Ani Archiwum Narodowe, ani Nuclear Decommissioning Authority (NDA) nie udzieliły informacji, dlaczego pliki zostały usunięte. Naukowcy spekulują, że NDA dopiero teraz zdała sobie sprawę, że w dokumentach było coś, czego nie powinno się upubliczniać.

Badania w nich zawarte przeprowadzone zostały przez naukowców z Atomics Weapons Establishment, brytyjskiego ośrodka badań nad bronią jądrową w Aldermaston (AWE) i jego poprzedników. Dotyczyły badań, rozwoju i testowania brytyjskiej broni atomowej, w tym prób bombowych, raportów wykonalności nowych systemów oraz uwag na temat broni jądrowej. Znajdują się w nich pliki z tytułami takimi jak "podatność konstrukcji samolotów na wybuch z bomby atomowej" czy "pomiar podmuchu powietrza za pomocą puszek na benzynę i probówek na pastę do zębów".

Zapisy brytyjskiego Urzędu Energii Atomowej w dużej mierze dotyczą cywilnego programu energetyki jądrowej. Zawierają fotografie przedstawiające budowę reaktorów jądrowych i dzienniki z elektrowni jądrowych.

- Chcielibyśmy wiedzieć, co się dzieje - powiedział Jon Agar, profesor historii nauki i techniki w University College London. - Jesteśmy zaniepokojeni, jako historycy, że (dokumenty) zostały wycofane. Są to ważne zapisy dla zrozumienia projektu jądrowego w Wielkiej Brytanii. Kilka dni temu nasz doktorant zauważył, że wszystko w katalogu pojawia się tymczasowo. To wszystko jest trochę tajemnicze - dodał.

- Zostaliśmy poproszeni o czasowe wycofanie tych zapisów, dlatego teraz pojawiają się w naszym katalogu jako "dostęp w ramach przeglądu". W celu uzyskania dalszych informacji, należy porozmawiać z organem przekazującym - powiedziała rzeczniczka Archiwum Narodowego. Organem przekazującym jest tutaj NDA, podlegająca Departamentowi ds. Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej.

Rzecznik NDA zaznaczył, że nie może jeszcze wyjaśnić, dlaczego dane zostały usunięte.