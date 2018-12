Afganistan: Wybory prezydenckie przełożone

Wybory prezydenckie w Afganistanie, które mają odbyć się w 2019 roku, zostały przełożone o trzy miesiące - podały źródło w afgańskiej komisji wyborczej.

Pierwotnie wybory miały odbyć się w kwietniu - teraz jednak aktualna ma być wersja, w której odbędą się w połowie lipca lub na początku sierpnia. Nowa data wyborów ma zostać podana w czwartek.

BBC, powołując się na źródła w Afganistanie twierdzi, że wielu potencjalnych kandydatów nie było w stanie spełnić wymogów niezbędnych do rejestracji ich kandydatury przed kwietniowymi wyborami z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Decyzja o przełożeniu wyborów prezydenckich została podjęta kilka dni po ogłoszeniu, że USA mają zamiar wycofać z Afganistanu nawet 7 tys. żołnierzy - prawie połowę stacjonującego tam kontyngentu.

24 grudnia w zamachu na Ministerstwo Prac Publicznych w Kabulu zginęły 43 osoby.

Tymczasem Iran prowadzi rozmowy z afgańskimi talibami, przeciwnikami obecnych władz kraju - twierdzi przedstawiciel irańskich służb bezpieczeństwa.

BBC przypomina, że Afganistan miał też problemy przy organizacji październikowych wyborów parlamentarnych - 10 kandydatów zostało zamordowanych w czasie kampanii, co trzeci lokal wyborczy był zamknięty ze względu na bezpieczeństwo, a głosowanie w Ghazni nie odbyło się do dziś i - według planów - wybory w tym okręgu mają się odbyć wraz z wyborami parlamentarnymi.



Do dziś nieznane są wyniki wyborów parlamentarnych w największych prowincjach, w których wybory te się odbyły - takich jak Kabul, Herat czy Mazar-e-Sharif. Tymczasem nowy parlament ma zebrać się na pierwszą sesję w marcu.