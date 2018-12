Assange mówi wenezuelskiej telewizji: FBI szpieguje mnie w ambasadzie

Julian Assange, jak podaje wenezuelska telewizja Telesur, z której dziennikarzami twórca WikiLeaks miał rozmawiać w czasie wideokonferencji (od 2012 roku Assange nie opuszcza ambasady Ekwadoru w Londynie, po tym jak uciekł tam i poprosił Ekwador o azyl w obawie o to, że zostanie aresztowany i wydany USA, gdzie byłby sądzony za ujawnianie niejawnych informacji przez jego serwis), obawia się, że jest szpiegowany przez FBI.

W ostatnim czasie Ekwador zaczyna sygnalizować, że chciałby, aby Assange opuścił ambasadę - prezydent Ekwadoru, Lenin Moreno, mówił przed kilkunastoma dniami, że Wielka Brytania przekazała Ekwadorowi gwarancje, iż nie wyda Assange'a żadnemu krajowi, w którym groziłaby mu kara śmierci.

Jak przypomina amerykański "Newsweek" Assange miał kilkukrotnie wdawać się w sprzeczki z pracownikami ambasady, którzy oskarżają go o niski poziom higieny osobistej, o to że nie karmi swojego kota, a według niektórych dyplomatów Assange żeruje na zasobach ambasady.

Tymczasem Telesur podaje, że Assange obawia się, iż FBI szpieguje go w ambasadzie. Założyciel WikiLeaks stwierdził też, że FBI naciska na Ekwador, by ten wydał go USA, a ambasada Ekwadoru ma przekazywać nagrania z monitoringu na których widać Assange'a Amerykanom.

Jak zauważa amerykański "Newsweek" Telesur jest powiązana z rosyjską telewizją Russia Today.

Russia Today w piątek opublikowała materiał, w którym twierdzi, iż Assange porównuje swoją sytuację do sytuacji Jamala Khashoggiego, saudyjskiego dziennikarza zamordowanego w konsulacie saudyjskim w Stambule 2 października.