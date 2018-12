Adam Szłapka: Nie czekamy na powrót Tuska

Na straży polskiej wolności i bezpieczeństwa bardziej stoi Komisja Europejska niż rząd PiS. Będziemy przekonywać Fransa Timmermansa, Komisję Europejską i TSUE, żeby nie dali nabrać się na pozorowana zmiany PiS w Sadzie Najwyższym - uważa poseł Nowoczesnej.

Rzeczpospolita: A może zamiast rzucania oskarżeniami bez dowodów opozycja przedstawi swoje propozycje dla Polaków, jak np. ws. szczytu klimatycznego?

Adam Szłapka, sekretarz generalny Nowoczesnej: Cieszymy się, że szczyt odbywa się w Katowicach, ale nie widzimy pomysłu PiS na jego przeprowadzenie. Najważniejsi przywódcy świata ostentacyjnie omijają Polskę. Problemem jest, że szczyt organizuje rząd PiS, który fetyszyzuje węgiel, w tym importowany z Rosji i zlikwidował przemysł wiatrowy. Polska PiS zwiększa produkcję gazów cieplarnianych. To tak jakby w rzeźni dyskutować o ograniczeniu spożycia mięsa. Liczę na to, że uczestniczy szczytu przekonają PiS do zmiany myślenia o energetyce, dywersyfikacji źródła i dostawców.

Wypala się spór między Polską a TSUE.

Na straży polskiej wolności i bezpieczeństwa bardziej stoi Komisja Europejska niż rząd PiS. Będziemy przekonywać Fransa Timmermansa, Komisję Europejską i TSUE, żeby nie dali nabrać się na pozorowana zmiany PiS w Sadzie Najwyższym. Ani kroku wstecz nie może zrobić TSUE i KE wobec rządu PiS. Będziemy pisać do Timmermansa i wszystkich w UE, którym zależy na wartościach demokratycznych, aby nie ustępowali PiS. Ten spór się nie kończy. Polska przestała być drogowskazem dla państw przechodzących transformację.

Opozycja wciąż czeka na powrót Tuska na białym koniu?

Nie ma co czekać na powrót Tuska tylko robić swoje. Jeśli będzie chciał wrócić i wejść do gry, to z całą pewnością odegra ważną rolę w polityce. Widać, że ma plan. Na Tusku świat się nie kończy, choć prawdopodobnie będzie chciałby być prezydentem RP przez najbliższe dwie kadencje. Ale warto mieć w głowie rożne scenariusze.

