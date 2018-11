Putin na szczycie G20 ostrzega przed wyścigiem zbrojeń

Wycofanie się USA z traktatu INF (Układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu zawarty przez USA i ZSRR w 1987 roku) stwarza zagrożenie "niekontrolowanego wyścigu zbrojeń" - ostrzegał na szczycie G20 prezydent Rosji Władimir Putin.

Przemawiając w Buenos Aires, gdzie trwa szczyt G20, Putin stwierdził, że zapowiedziane przez USA "wycofanie się z układu INF stwarza zagrożenie niekontrolowanego wyścigu zbrojeń".

Poniżej dalsza część artykułu

Prezydent Rosji zaapelował też do USA, by te "przeciwdziałały nowym napięciom w związku z irańskim programem nuklearnym" - co było nawiązaniem do jednostronnego wycofania się przez USA w maju z porozumienia nuklearnego z Iranem i ponownego nałożenia sankcji na Teheran. USA chcą zmusić Iran do negocjacji ws. nowego układu - Iran odrzuca jednak taką możliwość.

Trump zapowiedział 21 października, że USA wycofają się z traktatu INF. Powodem takiej decyzji ma być łamanie przez Rosję warunków układu zabraniającego rozmieszczania, testowania i prac nad rakietami średniego zasięgu, zdolnych przenosić głowice jądrowe.

Rosja odrzuca te oskarżenia i ostrzega, że będzie zmuszona do reakcji w związku z wycofaniem się USA z traktatu INF.