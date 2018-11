Sokal powołany do KNF bez wymaganej Konstytucją zgody premiera

Powołanie Zdzisława Sokala do KNF odbyło się bez wymaganej Konstytucją zgody premiera. Prawnicy: akt nieważny. Co z jego decyzjami w KNF?

Zdzisław Sokal został przedstawicielem nowo zaprzysiężonego prezydenta Andrzeja Dudy w Komisji Nadzoru Finansowego we wrześniu 2015 r. Zastąpił w składzie Komisji Jerzego Pruskiego, ówczesnego przewodniczącego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. w przeszłości był m.in. wiceprezesem PKO BP oraz członkiem zarządu NBP w czasach prezydentury prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dziś wokół jego osoby jest gorąco - wydział Prokuratury Krajowej w Katowicach bada zawiadomienie mec. Romana Giertycha, pełnomocnika milionera i właściciela prywatnych banków w sprawie Zdzisława Sokala, który miał rzekomo „lobbować w KNF na rzecz doprowadzenia do upadłości Getin Noble Banku”. Mówiąc wprost - do przejęcia będącego w kłopotach banku Czarneckiego za złotówkę. Dowodem mają być dwa nagrania Czarneckiego - z marca i lipca - wykonane z członkami Komisji Nadzoru Finansowego.

Prezydent Duda w TVP Info bronił Zdzisława Sokala przed oskarżeniami. Mój przedstawiciel w KNF chciał podejmować słuszne działanie. Także uważam, że w pierwszej kolejności powinny być chronione interesy zwykłych ludzi. W wielokrotnie z nim rozmawiałem, także o sytuacji dwóch banków, których cała sprawa dotyczy - mówił prezydent Duda.

W tym kontekście jego umocowanie w KNF ma ogromne znaczenie, nie tylko odpowiedzialności politycznej, ale i prawnej.

Zdzisław Sokal wszedł do KNF w drodze aktu powołania wydanego przez prezydenta Andrzeja Dudę jako jego przedstawiciel. Szkopuł w tym, że bez kontrasygnaty premiera a więc zgody - czy dlatego, że wtedy była to premier rządu PO-PSL Ewa Kopacz z odmiennego więc obozu politycznego?

Zdaniem prawników akt powołania Sokala można uznać za nieważny bo zgoda premiera jest wymagana Konstytucją - mówi o tym art. 144 ust. 2 Konstytucji. „Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem”. Komisja Nadzoru Finansowego podlega premierowi, dlatego zdaniem prawników, kontrasygnata ma tu fundamentalne znaczenie nawet w przypadku przedstawiciela głowy państwa.

Kancelaria Prezydenta w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej” uważa że nie jest to konieczne ani praktykowane. Twierdzi, że odbierałoby to niezależność prezydenta.

Jednak znaleźliśmy prezydenta, który powołując Sokala do państwowych gremiów, ze względu na art. 144 ust. 2 Konstytucji, wystąpił o kontrasygnatę do premiera. Był to prezydent Lech Kaczyński, który w marcu 2007 r. powoływał Zdzisława Sokala na wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim członków zarządu powołuje prezydent RP na wniosek prezesa NBP.



