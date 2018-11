Syryjska telewizja przeprasza za pokazanie gimnastyczek z Izraela

Syryjski telewizyjny kanał sportowy Sport 24 wyemitował nagranie, na którym widać występ izraelskich gimnastyczek w czasie igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku, wbrew nakazowi, by wszystkie materiały wideo przedstawiające Izrael i Izraelczyków były cenzurowane.

Oburzenie materiałem opublikowanym w Sport 24 wyraziło w mediach społecznościowych wielu syryjskich internautów - odnotowuje izraelski portal ynetnews.com. Izraelskie gimnastyczki zajęły na igrzyskach w Londynie ósme miejsce.

Niektórzy Syryjczycy, oburzeni materiałem w Sport 24 apelowali do Syryjskiego Ministerstwa Komunikacji, by to zajęło się sprawą materiału w telewizji.

Kierownictwo kanału wydało już oświadczenie, w którym przeprasza za całą sytuację spowodowaną "ludzkim błędem".

"Postępowanie przeprowadzone przez zarząd naszej stacji wykazało, że transmisja była przeprowadzona bez zgody. To śmiertelnie poważny błąd, i przepraszamy naszych widzów. Podejmiemy niezbędne kroki, by takie niedopatrzenie nigdy więcej się nie zdarzyło" - podkreśla kierownictwo stacji.

Jak przypomina ynetnews.com arabskojęzyczne kanały regularnie cenzurują materiały, na których widać izraelskie symbole i izraelskich sportowców. Podczas mistrzostw świata w pływaniu w Katarze w 2018 roku izraelska flaga została cyfrowo usunięta z kostiumu izraelskiej pływaczki Amit Ivry.