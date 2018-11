Innovation in politics 2018: znamy zwycięzców

W wiedeńskim ratuszu wręczono Nagrody Instytutu Innowacji w Polityce dla najlepszych projektów politycznych z całej Europy. Do ścisłego finału zakwalifikowało się osiem inicjatyw z Polski, zwyciężył Gdańsk i jego model integracji imigrantów.

Konkurs odsłania zupełnie inne oblicze polityki, w której – jak się okazuje - również mogą się dziać ciekawe rzeczy.

- Pokazujemy, jak odważni, kreatywni i demokratyczni politycy przełamują istniejące bariery – mówił podczas gali Edward Strasser, współzałożyciel Instytutu Innowacji w Polityce.

W konkursie nagradzane są projekty w ośmiu różnych kategoriach: społeczeństwo, demokracja, jakość życia, miejsce pracy, dobrobyt, ekologia, społeczność lokalna oraz prawa człowieka. W tej ostatniej kategorii zwyciężył właśnie projekt z Gdańska dotyczący integracji imigrantów. Prezydent Paweł Adamowicz stworzył zespół, którego celem jest zapewnienie równej jakości życia imigrantów

Warto podejmować trudne tematy

- Polski rząd uskutecznia propagandę strachu, jest ksenofobiczny. W tej atmosferze dwa lata temu zaczęliśmy w Gdańsku przygotowywać projekt dla imigrantów – mówił prezydent Adamowicz prezentując w Wiedniu jego założenia. Dodał, że dla Szwecji, czy Włochów problem imigrantów nie jest nowy. Dla Polski jest. Doprowadzenie inicjatywy do końca nie było łatwe, udało się jednak.

Gdański model odnosi się do procesu integracji, nie dotyka zaś przyjmowania i legalizacji pobytu cudzoziemców. Jego adresatami są mieszkający w Gdańsku imigranci. Dzięki przyjęciu modelu integracji imigrantów możliwe stało się zidentyfikowanie potrzeb cudzoziemców i odpowiedzenie na nie tak, by mogli się stać częścią lokalnej społeczności.

- Mamy pierwsze pozytywne rezultaty – mówił prezydent Gdańska.

W ramach projektu zapewniana jest m.in. letnia opieka nad dziećmi romskimi dzięki czemu nie żebrzą na ulicach. Chodzą też do szkoły.

– To małe zwycięstwo – podsumował Paweł Adamowicz.

Inne zwycięskie projekty, nagrodzone na gali w wiedeńskim ratuszu to Europejski Korpus Solidarności (kategoria społeczeństwo) – pozwala młodym ludziom uczestniczyć w projektach charytatywnych w całej Europie m.in. poprzez pracę wolontariacką. Nagrodę otrzymał również, w kategorii demokracja, projekt pt. „Włączenie obywateli w serce prac parlamentarnych”. To platforma open source w ramach której obywatele przygotowują artykuły na ważne tematy, np. zwalczanie fake news. Do tej pory powstało ich już ok. 150 tysięcy.

Nagrodę w kategorii społeczność lokalna otrzymała inicjatywa w Barking i Dagenham – najbiedniejszych dzielnicach Londynu. Ma ona zachęcać mieszkańców do wykorzystywania swoich umiejętności we wspólnych działaniach.

Kolejną nagrodę, w kategorii ekologia, otrzymała platforma internetowa Regiothek w Bawarii. Jest wykorzystywana do wspierania przejrzystości w drodze żywności – „od pola do stołu”. Z żywnością i kuchnią związana jest też kolejna nagroda, w kategorii miejsce pracy. Wygrał szwedzki projekt „Pojedynek szefów kuchni”. Dzięki niemu wzrosło zainteresowanie zawodem kucharza. To ważne, bo coraz mniej młodych ludzi ubiega się o tę pracę, obecnie w Szwecji brakuje 5 tys. wyszkolonych kucharzy.

Z punktu widzenia młodych ludzi ciekawy może się okazać, nagrodzony w kategorii jakość życia, projekt #Freelnterrail. Dzięki niemu w tym roku 15 tys. młodych Europejczyków po raz pierwszy wyjechało z kraju, by poznać Europę. W ramach projektu wszyscy obywatele UE, w 18. rocznicę urodzin, otrzymują kartę z pozdrowieniami i karnet Interrail na bezpłatne podróżowanie w ciągu miesiąca.

Ostatnią nagrodę, w kategorii dobrobyt, otrzymało belgijskie miasto Charleroi, w którym bezrobocie wynosi ponad 40 proc. Specjalny zespół tworzy tam nowe miejsca pracy, wdraża też cyfrową transformację miasta.

Ciekawe projekty z Polski

Z naszego kraju wygrał projekt z Gdańska. Do ścisłego finału zakwalifikowało się jednak aż osiem ciekawych pomysłów.

- W tym roku z Polski wpłynęła największa liczba projektów wśród wszystkich państw europejskich. To duże osiągnięcie. Cieszę się, że kolejny raz mamy okazję pokazać na arenie europejskiej, że nasze polskie inicjatywy są wyjątkowe – podsumowuje Julia Kozak, Country Representative Poland, Instytut Innowacji w Polityce.

Do finału dotarły dwa projekty z Gdyni. Pierwszy, Wymiennikowa – Centrum Młodzieżowe na Rzecz Projektowania i Innowacji Społecznych. To centrum tworzone przez młodych i dla młodych. Jest miejscem rozwijania pasji, można tu ciekawie spędzić czas, poznać interesujących ludzi, wziąć udział w różnych eventach. Co istotne, wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Drugi projekt z Gdyni to ogród deszczowy. Ma gromadzić wodę z opadów i dzięki temu odciążać kanalizację deszczową. Będzie zasilany deszczem padającym na dach InfoBoksu. Ciekawa jest sama konstrukcja: woda zgromadzona na dachu będzie odprowadzana rynnami kończącymi się nad donicą, która stanęła przy budynku. W niej zaś są specjalne gatunki roślin i odpowiednio ułożone warstwy ziemi.

W finale znalazł się również ciekawy projekt „Młodzi w Łodzi”. To oferta dla studentów. Są w niej staże, programy stypendialne, wizyty w łódzkich firmach czy bezpłatne szkolenia. Chodzi o przyciągnięcie ambitnej i zdolnej młodzieży poprzez stworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu studiów na kierunkach istotnych dla rozwoju miasta.

Do finału zakwalifikowały się także: zintegrowany pakiet działań w ramach programu polityki senioralnej z Opola, zintegrowany system solidarnej gospodarki społecznej w Częstochowie, Podkarpacka Rada Programowa Kobiet oraz w kategorii ekologia – zielony budżet z Lublina.

Jak co roku

Na koniec kilka słów o samych nagrodach i organizatorze konkursu. Europejskie nagrody dla Innowacji w Polityce przyznawane są co roku. Poświęcone są stałemu rozwojowi i umacnianiu demokratycznej administracji publicznej w Europie. Wyróżnienia i nagrody otrzymują odważne projekty ze sfery politycznej, które mogą służyć jako dobre praktyki dla wszystkich krajów europejskich. Organizatorem i fundatorem nagród jest Instytut Innowacji w Polityce (Innovation in Politics Institute) z siedzibą w Austrii w Wiedniu, działający w 12 krajach Europy. Projekty wybierało jury składające się z 1053 obywateli 47 krajów Rady Europy z ponad 600 nominowanych.

