USA oskarżają Rosję: Podważają sankcje na Koreę Płn. AFP

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo oskarżył Rosję o aktywne działanie zmierzające do podważania międzynarodowych sankcji nałożonych na Koreę Północną i dodał, że egzekwowanie sankcji jest niezbędne, by skłonić Pjongjang do rezygnacji z broni atomowej - informuje Reuters.