PIT można rozliczyć do końca maja 2020 r.

W związku z epidemią COVID-19 podatnicy mają więcej czasu na złożenie zeznania i zapłaty podatku dochodowego za 2019 rok. Nie tracą przy tym prawa do ulg i przywilejów takich jak np. wspólne rozliczenie.

30 kwietnia każdego roku to ostatni dzień na złożenie rocznych zeznań PIT oraz na ostateczne rozliczenie się z fiskusem w zakresie tego podatku za rok poprzedni. Zasada ta wynika z art. 45 ust. 1 i 1a ustawy o PIT, zgodnie z którym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z: Poniżej dalsza część artykułu

- kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT,

- pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT,

- odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o PIT.

W konsekwencji, 30 kwietnia upływa termin do złożenia takich zeznań podatkowych jak PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 czy PIT-39. Jednak w roku 2020 z uwagi na epidemię COVID-19 i wprowadzone w związku z nią obostrzenia, dochowanie tego termin dla wielu podatników, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą, może okazać się niemożliwe.

Tak jak czynny żal Prawo do złożenia w tym roku zeznań podatkowych w późniejszym terminie zostało wprowadzone przez art. 15zzj ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tarcza antykryzysowa). Na podstawie tego przepisu złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż do 31 maja 2020 r., jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy - Kodeks karny skarbowy (czynny żal). W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza. Złożenie przez podatnika zeznania rocznego w zakresie dochodu osiągniętego w roku 2019 po 30 kwietnia, ale do 31 maja br. nie będzie zatem podlegało karze przewidzianej w kodeksie karnym skarbowym. Automatyczne zastosowanie znajdzie w takim przypadku instytucja czynnego żalu, zgodnie z którą nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu. Złożenie rocznego zeznania PIT za rok 2019 w terminie od 1 do 31 maja 2020 r. będzie zatem traktowane jak złożenie zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego. W roku 2020 dzień 31 maja przypada na niedzielę, co w mojej ocenie prowadzi do wniosku, że termin ustalony w art 15zzj tarczy antykryzysowej upłynie 1 czerwca br.

Dokumenty przygotowane przez fiskusa W odniesieniu do znaczącej części podatników zastosowanie znajduje rozwiązanie przewidziane w art. 45cd ustawy o PIT. Od 15 lutego są udostępnione dla podatników a portalu podatkowym zeznania roczne PIT-37 lub PIT-38. W przypadku braku złożenia innego zeznania podatkowego bądź braku modyfikacji albo odrzucenia zeznania przygotowanego przez fiskusa, z upływem 30 kwietnia zeznania te staną się obowiązującymi zeznaniami podatkowymi takich podatników. Dotyczy to podatników osiągających dochody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, a więc przykładowo rozliczających dochody ze stosunku pracy, umów zlecenia, o dzieło (PIT-37) czy też części zysków kapitałowych (PIT-38).

Nie oznacza to jednak, że automatyczne uznanie z upływem 30 kwietnia br. przygotowanego na portalu zeznania rocznego pozbawia podatnika możliwości jego skorygowania. Ministerstwo Finansów w prezentowanych informacjach wyjaśnia w tym zakresie: „Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych), w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe. W przypadku braku aktywności zostanie ono zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób. Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Do 31 maja korygując zeznanie można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego".

Co z odsetkami Artykuł 15zzj tarczy antykryzysowej nie wprowadza nowego terminu złożenia zeznania rocznego za 2019 rok i zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania. Ustala jedynie, że złożenie zeznania rocznego i zapłata podatku do 31 maja br. wyłącza możliwość ukarania podatnika stosownie do regulacji kodeksu karnego skarbowego w związku z uchybieniem terminowego złożenia zeznania podatkowego oraz w związku z zapłatą podatku po terminie. Regulacja ta w żaden sposób nie odnosi się jednak do kwestii wyłączenia naliczania odsetek za zwłokę w związku z brakiem zapłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego za rok 2019 w terminie przewidzianym w art. 45 ust. 4 ustawy o PIT (30 kwietnia br.). W efekcie, należy uznać, że brak zapłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego za rok 2019 w terminie do 30 kwietnia 2020 r. prowadzi do powstania od 1 maja br. zaległości podatkowej, co z kolei może skutkować koniecznością zapłaty przez podatnika odsetek od zaległości podatkowych. Oczywiście z kwalifikacją taką muszą się liczyć wyłącznie ci podatnicy, u których wystąpi konieczność dopłaty podatku dochodowego za 2019 rok. W tarczy antykryzysowej znalazło się rozwiązanie pozwalające ministrowi finansów na wydanie rozporządzenia o zaniechaniu w całości lub części poboru odsetek z zwłokę od zaległości podatkowych (art. 15za ustawy). Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt takiego rozporządzenia, jednak w dniu oddania do druku tego numeru dodatku podatkowego rozporządzenie to nie zostało jeszcze wydane.

Co z daniną solidarnościową (formularz DSF-1) W roku 2020 po raz pierwszy będą składane przez obowiązanych podatników deklaracje o wysokości daniny solidarnościowej oraz po raz pierwszy danina ta będzie opłacana. Do jej uiszczenia obowiązani są podatnicy osiągający dochody wskazane w art 30h ust. 2 ustawy o PIT, których wartość po pomniejszeniu o wskazane tym przepisem wartości przekracza 1 mln zł.

Zgodnie z art. 30h ust. 4 ustawy o PIT podatnicy obowiązani do zapłaty daniny solidarnościowej mają obowiązek złożenia urzędom skarbowym w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej i wpłacenia jej w tym terminie. Przy ustalania podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te dochody wynikające m.in. z zeznań podatkowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 i ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o PIT. Tym samym, aby podatnik mógł w sposób właściwy wywiązać się z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej (DSF-1) i jej zapłaty, konieczne jest uprzednie sporządzenie zeznań rocznych. Podatnicy, którzy w roku 2020 będą obowiązani do zapłaty daniny solidarnościowej, muszą zatem sporządzić roczne zeznania PIT do 30 kwietnia br. Żaden przepis nie zezwala bowiem podatnikom obowiązanym do rozliczenia i zapłaty daniny solidarnościowej na przesunięcie terminu wywiązania się z tego obowiązku do 31 maja br.

Autor jest prawnikiem, doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 30h, art. 45 ust. 1, 1a i 4 oraz art. 45cd ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)