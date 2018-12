Tomasz Krzyżak: Gdy Lech zapuka w dziwacznej koszulce

Mój drogi Piotrze, prosisz mnie, bym wpłynął na Lecha, by nie paradował w dziwacznej koszulce. Przyznam, że masz rację, iż nie przystoi ubierać się tak na pogrzeby, ale co ja mogę? Niewiele.

Jak wiesz, Lech od dawna chodzi – czasem też skacze – własnymi ścieżkami i nikt nie ma na niego wpływu. Powiem Ci więcej: będziesz miał spory problem, gdy zapuka do Bram Niebieskich, bo on zapowiada, że tej koszulki nie zdejmie i każe się w niej pochować. Chyba że prawi i sprawiedliwi zaczną szanować tutejsze prawo, ale jego zdaniem wcale się na to nie zanosi. Dajmy mu zatem spokój, on i tak ma dużo innych problemów. Jeśli zaczniemy ingerować, gotów powiedzieć, że i my stoimy nie po tej stronie, co powinniśmy. A przecież do niczego nie jest to nam potrzebne.

Powiadasz, że nie rozumiesz, dlaczego Grzegorz zjadł Katarzynę. Przecież to proste. W przyrodzie silniejszy zawsze zjada słabszego. Zasady obowiązujące w świecie zwierzęcym już dawno zostały przejęte przez polityków tego kraju. I wcale nie jest to domena tylko Grzegorza, ale także Jarosława, a stosowało ją też wielu ich poprzedników. Zdziwienie Twoje bardzo mnie zatem zdumiało. Byłeś wszak rybakiem,...