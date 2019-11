Świetnie zagrany portret ekstremalny

Wściekłość", czyli wcześniejsza, nieudana, propozycja braci Michała i Wojciecha Węgrzynów – reżysera i operatora – zbyt wyraźnie naśladowała „Locke'a" z Tomem Hardym w roli głównej. Po dwóch latach duet powraca z „Procederem". I tym razem jest dużo lepiej, bo biografia ulicznego rapera Chady jest oryginalna i zaskakuje kilkoma mocnymi punktami.

Zacznijmy od scenariusza, którego jednym z współtwórców był Rafał Woś, dziennikarz ekonomiczny o lewicowych poglądach. Akcja filmu rozpoczyna się, gdy Chada, chłopak z warszawskiej Pragi, który rozpoczynał muzyczną karierę jeszcze w latach 90., a rozgłos zdobył w kolejnej dekadzie, dołącza do grupy przestępczej kradnącej samochody i handlującej narkotykami. Imponują mu szybkie pieniądze i styl życia Łysej (ciekawa rola Małgorzaty Kożuchowskiej). Matka (Ewa Ziętek), zarabiająca grosze jako pielęgniarka, jest przerażona kolejnymi wybrykami syna. On jednak chce szybko zarobić, a potem zamknąć się w pokoju i nagrywać kawałki o troskach nękających ulicę. Poprowadzona czytelnie narracja opisuje poszczególne etapy życia bohatera. I chociaż od czasu do czasu pojawiają się fabularne uproszczenia i banalne zwroty akcji, to jednak za sprawą wplecionych w strukturę scenariusza hiphopowych tekstów rapowanych przez głównego bohatera „Proceder" oddaje prawdę świata, w którym funkcjonował Chada....

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata 2020 już w sprzedaży E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ