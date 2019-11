Jeden z najlepszych serialowych komediodramatów Netflixa nie obniża lotów. I to nie powinno zaskakiwać, bo „Atypowy" świetnie zdał test drugiego sezonu – gdy druga odsłona serialu jest jeszcze lepsza niż pierwsza, w zasadzie można być spokojnym o dalsze losy ulubionych bohaterów. A jeśli ktoś ma to szczęście, że nie zna jeszcze rodziny Gardnerów, można mu tylko pozazdrościć: przed nim 28 wciągających półgodzinnych odcinków, a koniec pozostawi niedosyt.

„Atypowy" z początku wydaje się serialem o Samie, nastolatku ze spektrum autyzmu. Ale siłą tej opowieści są świetnie rozpisane postacie, które mają własną historię i przeżywają swoje problemy. Z jednej strony mamy więc stawiającego czoło wyzwaniom codzienności Sama, a z drugiej: kłopoty małżeńskie jego rodziców, nastoletnie problemy siostry, wariactwa ekscentrycznego przyjaciela Zahida, a nawet życiowy kryzys terapeutki.









W trzecim sezonie Sam idzie na studia. I zostaje zupełnie sam. Jego dziewczyna Paige wyjeżdża na inną uczelnię, Zahid znajduje sobie równie ekscentryczną dziewczynę, a nadopiekuńcza matka trochę odpuszcza. Wszystkie problemy Sama z samodzielnością zaczynają się od nowa, tak jak problemy rodziców i siostry. A Elsa, czyli matka, jest jeszcze bardziej irytująca niż wcześniej.

Wszystko to brzmi jak serial o nastolatkach dla nastolatków. To dość zagadkowe, co takiego ma w sobie „Atypowy", że z lubością oglądają go ludzie w ka...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata 2020 już w sprzedaży E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ