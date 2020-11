Cieślik & Górski: Dziwisz się? Bo my nie

Narodowy marsz zmotoryzowanych, podejrzany Orzeł Biały, Fort Bidet i amerykańskie archeo.

Strajk Kobiet bije się na ulicach z policją, a Marsz Niepodległości organizuje elegancki rajd. No, owszem, w końcu też się pobili, ale niechcący.

W każdym razie wychodzi na to, że narodowcy nie są tacy głupi, jak wyglądają.

A Strajk Kobiet jest głupi? Tego nie powiedzieliśmy. Nie chcemy mieć strajku w domu.

Gdyby jeszcze narodowcy jeździli polskimi pojazdami! Motorower Komar, junak, nysa, star, mały fiat, duży fiat, polonez! Ależ by to patriotycznie wyglądało. A nie jakieś volkswageny i toyoty. Tylko skąd wziąć tyle polskich aut, jak już wszystkie dawno poszły na złom? Jedyne wyjście poczekać na milion elektryków obiecanych przez premiera Morawieckiego. Nie tracimy nadziei! Jak nie my, to nasze wnuki!

Trochę nas dziwi, że Marsz Niepodległości jest niebezpieczny epidemicznie i trzeba go zakazać, a Strajk Kobiet jest całkiem bezpieczny. Przynajmniej, jeśli wierzyć władzom Warszawy. Widzimy tu tylko jedno logiczne wytłumaczenie. Narodowcy rzadziej się m...

