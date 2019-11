Starszy brat Eda Sheerana materiały prasowe

James Blunt wydał nowy przebojowy album „Once Upon A Mind". Urodzony w 1974 r. brytyjski wokalista, nawet gdyby nie nagrał już nic więcej – mógłby spać spokojnie, ponieważ ma na koncie, artystycznym i bankowym, bonusy wynikające z „wejścia smoka", jakim popisał się na swoje 30. urodziny. Debiutował wtedy płytą „Back To Bedlam", którą śmiało można nazwać prototypem sukcesu Eda Sheerana, choć bliżej Bluntowi do Cata Stevensa, angielskiej gwiazdy przełomu lat 60. i 70. Też śpiewa melodyjne, melancholijne piosenki, często używając drżącego z emocji głosu. Dodać jeszcze warto, że Bedlam to w Anglii synonim szpitala psychiatrycznego.