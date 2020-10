Robert Górski & Mariusz Cieślik: Trzy litery kontra cztery

Poncjusz Ziobro, norweska Stonoga i Prezes w roli Claudii Schiffer. O żeż, w mordę jeża!

Na początek nasz ulubiony mem ostatniego tygodnia. Zbigniew Ziobro i jego pytanie: „kogo mam wam uwolnić, Giertycha czy Stonogę?".

Zgadli państwo. To był Ziobro w roli Piłata. A teraz mem numer dwa. Zadanie: odgadnij autora cytatu. Na zdjęciu Roman Giertych, pod spodem podpis „Ziobro, przestań mi rodzinę prześladować".

Oczywiście, autorem kultowego cytatu jest Zbigniew Stonoga. Zresztą wszystko dobrze się skończyło, bo obaj zostali na wolności. Choć jeden uciekł do Norwegii (Stonoga), a drugi musi wpłacić pięć baniek kaucji (Giertych). Na pytanie, jak to się stało, że prosty mecenas ma na koncie 5 mln zł, nie potrafimy odpowiedzieć. Nie jesteśmy z CBA.

Oczywiście, pytań można postawić więcej. Np. kogo stać na dom w Castel Gandolfo i jak zarobiła na to żona Romana Giertycha, z którą ma on rozdzielność majątkową. Co łączyło pana mecenasa z Ryszardem Krauzem, zwanym powszechnie „Grubym Rychem". Wszystko to są kwestie ciekawe, ale raczej dla reprezentant...

