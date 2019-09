Komisarz Schinas i ucieczka przed tożsamością

Nie da się ukryć, obsadzanie stanowisk w Komisji Europejskiej to serial wyłącznie dla brukselskich koneserów. Nawet tu jednak zdarzają się zaskakująco ciekawe epizody. Na przykład ten, który trwa od kilkunastu dni w związku z teką dla Greka Margaritisa Schinasa.

Rzecz nie w nim, tylko w nazwie jego stanowiska, ma się on bowiem stać komisarzem do spraw „ochrony europejskiego stylu życia". I aż trudno się zdecydować, co jest tu bardziej oburzającego – to, że zakłada się istnienie czegoś takiego jak osobny europejski styl życia, czy domniemanie, że trzeba go chronić. A może i zakres obowiązków nowego komisarza, który ma się również zajmować kwestiami związanymi z migracjami, a te, jak przecież wiadomo, nie mają najmniejszego związku?z tym, w jakim „stylu" żyją Europejczycy.









Dużo ciekawsze od pohukiwań europejskich liberałów jest jednak samo to sformułowanie: styl życia. Co prawda w angielskim oryginale brzmi ono w tym wypadku „way of life",?a nie „lifestyle", ale przecież biedny Schinas zostałby zabity śmiechem przez swoich nowych kolegów, gdyby w tak poważnym organie jak Komisja Europejska odpowiadał za lifestyle'ową problematykę. A może mimo to powinien?

Polityka, nie tylko ta europejska, ...

