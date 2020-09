Rano pojąłem Kubricka

Choć moje korzenie sięgają tak różnych krajów jak Polska, Litwa, Macedonia i Niemcy, to moja ulubiona książka nie opowiada o żadnym z nich, ale o Egipcie. To „Egipcjanin Sinuhe" autorstwa Miki Waltariego, fantastyczna lektura, w której pokazano życie w państwie faraonów w sposób absolutnie genialny. Ostatnio zrobiła na mnie duże wrażenie powieść Ericha Marii Remarque'a „Noc w Lizbonie" opowiadająca o ucieczce przed wojną. W mojej kolejce czeka również jego „Góra bezprawia", ale teraz kończę pisać nową powieść „Zaginiona kronika", a to zajmuje sporo czasu i niezbyt mam czas czytać.

Pisząc ją, do pewnego stopnia wzorowałem się na twórczości Dana Browna, ponieważ akcja toczy w Polsce i Watykanie. Będzie to powieść przygodowa z elementami historycznymi. A co do Browna, to pierwszą jego książką, po którą sięgnąłem, był „Kod Leonarda da Vinci". Bardzo przypadła mi do gustu, jednak wszystkie kolejne jego książki za bardzo mi przypominały tę pierwszą, czego bardzo nie lubię.

Muszę przyznać, że kino kocham chyba nawet bardziej niż książki. Obrazem, który wprawił mnie w osłupienie, był „2001: Odyseja kosmiczna" Stanleya Kubricka. Jestem fanem twórczości science fiction spod znaku Lema, więc liczyłem na coś zupełnie innego. Po seansie byłem wręcz zawiedziony, ale gdy następnego dnia obudziłem się rano, olśniło mnie i stwierdziłem, że to najlepszy film, jaki widziałem. Od tamtej pory niewiele było dzieł, które mogłyby się z tym równać, a obejrzałem ich pewnie tysiące. Gdybym miał wymienić ulubionych reżyserów, to na liście na pewno znaleźliby się Spielberg, Tarantino i bracia Coen. Nie mogę pominąć też krajowych twórców, choćby Polańskiego, Hoffmana, Kawalerowicza, Wajdy, Pawlikowskiego czy Holland.