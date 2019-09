Ofiary płaczą, ale nie milczą

François Ozon przyzwyczaił widzów do osobistych, autorskich wypowiedzi, ale tym razem proponuje kino społeczne. We Francji głośna jest właśnie sprawa ks. Bernarda Preynata oskarżonego o molestowanie seksualne 80 nieletnich w latach 1970–1990, gdy w Saite-Fou-les-Lyon był opiekunem skautów. Proces cywilny trwa. Wcześniej, w lipcu 2019 r., sąd kościelny uznał oskarżenie za prawdziwe i wydalił Preynata ze stanu duchownego.

Jak o tym opowiada Ozon? Jest Alexandre – przedstawiciel klasy średniej, ma stabilną pracę i dużą rodzinę. Jest i François – niepraktykujący ateista, którega wspiera żona. Pierre żyje z dnia na dzień. To złamany przez życie inteligent, cierpiący na epilepsję narkoman i alkoholik. Podobnie jak inni „wybrańcy" księdza mają dziś od 40 do 55 lat. I po dekadach milczenia zaczęli mówić. Założyli organizację „La parole Libérée", by walczyć o skazanie człowieka, który miał być ich mentorem, a stał się oprawcą. Ozon zrobił film o ludziach, którzy latami nosili w sobie tajemnicę, a teraz chcą wreszcie wyrzucić z siebie ból, wstyd, poczucie upokorzenia. Uwolnić się od koszmaru wspomnień.

„Dzięki Bogu" to wiwisekcja traumy, ale też opowieść o przebudzeniu. O głębokiej potrzebie wykrzyczenia prawdy. O chwili, w której czyjaś odwaga sprawia, że następni również pokonują własny strach. Bohaterowie znajdują w sobie siłę, by rozgrzebać przeszłość,...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: eprenumerata Rzeczpospolitej tylko teraz dodatkowy kwartał GRATIS! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ