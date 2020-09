Cieślik & Górski: Każdy, kogo Prezes chwali, powinien się mieć na baczności

Czajka Rafała, beza Agaty, forma Maryli, no i budka. Bez suflera.

W tym tygodniu strasznie bolą nas zęby. Obejrzeliśmy dwa mecze reprezentacji Polski.

W sumie znacznie ciekawszy od spotkań z Holandią (przegrana) i Bośnią (wygrana) jest mecz prezesa Zbigniewa Bońka z Piotrem Nisztorem z „Gazety Polskiej". Zibi strzelił gola w sądzie i kolega redaktor nie może o nim pisać. Ale dlaczego? Przecież to nic złego chwalić generała Jaruzelskiego i mieć kolegów z SB. To byli prawdziwi patrioci! Nie to co dzisiejsi politycy!

Jako że czytujemy konkurencyjne tygodniki, chcemy potwierdzić newsa kolegów z „Do Rzeczy". Też słyszeliśmy o tym, że kolejną kandydatką PiS na prezydenta ma być Małgorzata Wassermann. Ponieważ dobrze poinformowane źródło twierdzi, że sam Prezes już sprawę przyklepał, jednego możemy być pewni. Jak Prezes mówi, że zrobi, to mówi. Bo jak chce zrobić, to robi.

„Super Express" ma jednak inną teorię.

Twierdzi mianowicie, że PiS zamierza w wyborach prezydenckich wystawić Agatę Dudę. Tak, tak,...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Wyjątkowa okazja: Półroczna e-prenumerata Rzeczpospolitej 50% taniej E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ