Suita z żoną i kochanką

Czy Państwo wiedzą, co robili 29 listopada zeszłego roku o 14.44? Bo ja wiem.

Akurat nie ma się czym chwalić, jechałem buspasem. Naprawdę się wstydzę, zasadniczo nigdy tego nie robię, a tu trach, taki wstyd. Na wytłumaczenie – ale marne, przyznaję – mam to, że mój zegarek w samochodzie chodzi wedle nieznanej mnie bliżej strefy czasowej i zawsze pokazuje godzinę wcześniej, a więc nie byłoby zbrodni. Ale jest.

A skoro jest zbrodnia, to będzie i kara, policja wzywa moją osobę na przesłuchanie, żeby mnie wybatożyć i zamknąć do lochu. Tak to widzę. Korespondencja w tej sprawie trwa od dawna, bo albo mnie, albo Wysokiej Policji nie ma, ale właśnie zdąża do finału.

Pierwsze pismo do mnie przyszło jakoś wtedy, kiedy jechałem zeznawać do Krakowa. Za poprzedniego reżimu, kiedy dziennikarze „Rzeczpospolitej" opisywali jakieś afery, dziarskie służby postanowiły ich inwigilować. A że nie bardzo wiedziały którego, to śledziły nas hurtem, całkiem zresztą nielegalnie. Reżim się zmienił, wydało się, jest śledztwo. Prokurator mnie zawezwał, ch...

