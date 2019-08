Rzucić wszystko i czytać

Pisarz Jakub Małecki poleca w "Plusie Minusie": Coraz trudniej mi znaleźć powieść, która nie będzie przypominać innych powieści – taką, która mnie jakoś porwie, zaskoczy i każe rzucić wszystko.

Debiutancka książka Gabe'a Habasha robi to wszystko i jeszcze dużo więcej. „Nazywam się Stephen Florida" to piękna, brawurowo napisana opowieść o człowieku, który marzy tak odważnie, że na nic więcej nie wystarcza mu sił. Jej bohater, nastoletni zapaśnik z małego miasteczka w Ameryce, zachwyci czytelników i nie da im odpocząć aż do ostatniej strony. Bardzo polecam.

Dwie przyjaciółki i legenda tajemniczego mężczyzny, który przed laty wprowadził je w świat namiętności. Barwne, ekscytujące wspomnienia coraz dotkliwiej kontrastują z szarą rzeczywistością dojrzewających małżeństw, dlatego kiedy na kobiety spada wieść, że dawny kochanek „znowu jest w mieście", zaczyna się prawdziwa karuzela emocji.

O tym właśnie opowiada spektakl „Upadłe anioły" w reżyserii Krystyny Jandy. Dobry scenariusz, a w obsadzie Magdalena Cielecka i Maja Ostaszewska – ta mieszanka robi naprawdę świetne wrażenie na deskach warszawskiego Och! Teatru.

W m...

