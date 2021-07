Michał Szułdrzyński: Atomowa dezinformacja AFP

Jednym z założeń demokracji jest to, że akt wyborczy sumuje rozproszoną mądrość ludu. Jedni ludzie są mądrzejsi, inni mniej, ale w wielu indywidualnych decyzjach wyraża się mądrość zbiorowa. Niestety, w internecie jest dokładnie odwrotnie. Coraz lepiej widać, że to narzędzie, dzięki któremu sumuje się ludzka głupota. Najlepszym tego przykładem jest to, jakie odnosi ona sukcesy dzięki platformom społecznościowym.