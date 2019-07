Brno żąda zemsty materiały prasowe

Katarzyna Płachta

Deportacja Niemców z Brna zaczęła się 31 maja 1945. Domy opuściło ok. 20 tys. osób, głównie kobiet z dziećmi i starców. Był to początek brneńskiego marszu śmierci – dla wielu, którzy go przeżyją, będzie to dopiero prolog powojennych utrapień. Wśród wypędzonych znalazła się Gerta Schnirch z kilkumiesięczną córką.