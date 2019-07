Michał Szułdrzyński: Facebook na cenzurowanym. Nie mamy szans wygrać ze sztuczną inteligencją

Moja rekomendacja dla większości ludzi brzmi: znajdźcie sposób na wyjście z Facebooka – powiedział kilka dni temu współzałożyciel firmy Apple Steve Wozniak. Słynny „Woz" uważa bowiem, że firma wcale nie walczy o naszą prywatność i sam wolałby płacić za usługi, by mieć pewność, że jego dane nie są potem przetwarzane w niekontrolowany sposób przez innych.

To już kolejna wypowiedź technologicznego wizjonera, człowieka, który ponad 40 lat temu zaprojektował kultowe maszyny Apple I i Apple II, dotycząca ryzyka, jakie wiąże się z posługiwaniem się mediami społecznościowymi. Podczas swej ostatniej wizyty w Polsce ostrzegał, że Facebook, który początkowo miał szczytny cel, by łączyć ludzi, padł ofiarą komercjalizacji i dziś zrobi wszystko, by nas od siebie uzależnić.

Taką samą tezę stawia w wydanej niedawno książce „Zucked" Roger McNamee, przedsiębiorca z Doliny Krzemowej, którego fundusz nie tylko zainwestował na początku w Facebooka, ale również blisko współpracował przez kilka lat z zarządem tej firmy. McNamee uważa, że wielkie platformy internetowe – potrzebując uwagi swoich użytkowników, by wyświetlać im reklamy, dzięki którym zarabiają miliardy dolarów – hakują nasz umysł. Co to znaczy? Stosują rozmaite techniki, które mają wytworzyć w użytkownikach pewne zwyczaje, a te zwyczaje zmieniają się w uzależnienie. ...

