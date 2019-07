Od ucha do ucha: Elegia dla Ryszarda (i sześciu króli)

Dziś będzie bajka o królowej Angeli, co nie chciała Niemki.

Flagi opuszczone do połowy masztów. Minuta ciszy to w tym przypadku za mało. Z polityki odchodzi znajomy Sześciu Króli i Rubikonia; polski JFK i twórca partii, których nazw sam nie pamięta. On. Ryszard Petru. Wraca do biznesu. Wśród satyryków spodziewana jest fala samobójstw.

Swoją drogą chcielibyśmy zobaczyć ten biznes, co zatrudnia Ryszarda. Może jakieś biuro podróży, które organizuje romantyczne wycieczki na Maderę?

W porównaniu z polityczną śmiercią Ryszarda blednie nawet fakt, że premierowi Morawieckiemu udało się obalić Timmermansa. O tym epokowym wydarzeniu pieśni śpiewać będą minstrele, a bajkopisarze napiszą bajkę: „O Mateuszu, co bardzo chciał Niemkę".

No bo jak premier się uparł, że zgody na Timmermansa nie ma, to na przewodniczącą Komisji Europejskiej wybrali Niemkę. Ursula von der Leyen była do niedawna ministrem obrony i jesteśmy przekonani, że w mundurze Wehrmachtu wygląda bardzo szykownie. A w skórzanym płaszczu to nawet sexy....

