Michael Schudrich. W Polsce nie rośnie liczba antysemitów

Zło pozostaje na zawsze. Upływ czasu nie pomaga. Z jaką siłą czarnoskórzy Amerykanie domagają się dziś sprawiedliwości, choć od zniesienia niewolnictwa minęło półtora wieku! Krzywda polskich Żydów też będzie ciążyła nad Polską, dopóki nie zostanie naprawiona - mówi Michael Schudrich, naczelny rabin Polski.

Plus Minus: Polska wzbogaciła się na żydowskich majątkach pozostawionych przez ofiary Zagłady i okazała się paserem grabieży dokonanej przez Niemców?

Majątek nie ma wyznania, jedynie właściciela. Powinniśmy więc mówić o majątku należącym do Żydów lub nie-Żydów, a nie żydowskim czy polskim majątku. Oczywiście, synagoga jest żydowska, kościół – katolicki, a meczet – muzułmański. Ale budynek mieszkalny? Należy do konkretnej osoby. W czasie drugiej wojny światowej Niemcy skonfiskowali właściwie cały majątek należący do Żydów, ale tylko niewielką część majątku należącego do nie-Żydów. W 1945 r. Sowieci wyzwolili Polskę tylko po to, aby natychmiast ją okupować po swojemu i w ciągu paru lat doprowadzić do nacjonalizacji mienia w całym kraju przez komunistów. Tego, co już wcześniej Niemcy przejęli, oraz całej reszty. Niezliczona liczba rodzin straciła dorobek życia. W ten sposób polskie państwo wzbogaciło się więc na majątku każdego: Żydów, katolików, protestantów, Tatarów....

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ