Raper wskrzesza soul

Gdy na listach sprzedaży królują nowoczesne, elektroniczne aranżacje, Anderson .Paak zabiera nas w lata 70., do królestwa klasycznego soulu i kolorowej ery funku. I to podróż, z której naprawdę nie chce się później wracać do dzisiejszych rytmów wybijanych na jedno kopyto.

Muzyk z kalifornijskiego Oxnard to jeden z kilku wpływowych hip-hopowców, którzy w czasach mody na tzw. newschool wciąż nie stronią od funkowych dęciaków czy jazzowego saksofonu. Klasycznie hip-hopowy Kendrick Lamar jest jedną z najjaśniejszych gwiazd na rapowym firmamencie, a Chance the Rapper umiejętnie wytycza z Chicago nowe ścieżki, taszcząc do nowoczesnych brzmień ciężki bagaż klasycznych czarnych rytmów. Ale jeśli komuś uda się przywrócić w mainstreamie soul i funk, to będzie to właśnie Anderson .Paak, który rapem już posługuje się jedynie po to, by przyciągnąć uwagę do tego, co chce wskrzesić.

Na głębsze wody wypłynął na początku 2016 r. bardzo zróżnicowanym muzycznie „Malibu", który został świetnie przyjęty tak przez krytyków, jak i masowego słuchacza. Na kolejną płytę kazał czekać prawie trzy lata i trudnym w odbiorze, czasami chyba trochę przekombinowanym, „Oxnard" raczej zawiódł odbiorców. Mało kto już o tym pamięta, bo bardzo szybko, p...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: 50% rabatu na eprenumeratę kwartalną E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ