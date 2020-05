Cieślik & Górski: Szumowski – niby rudy, a czarny charakter

Surferzy specjalnej troski, przyczajony tygrys Władysław, legalny Latkowski i nielegalna pielgrzymka.

Już wiemy, kto ma najgorszą posadę w Polsce. Komuś udało się zgadnąć? Nie, wcale nie chodzi o ministra zdrowia. Najgorzej ma teraz nowy dyrektor Trójki Kuba Strzyczkowski. Składać gratulacje? Czy może kondolencje? Sami nie wiemy. W ogóle jesteśmy „Za, a nawet przeciw".

Znaczy samego Kubę bardzo lubimy i życzymy mu jak najlepiej. Ale wiecie, jak to jest... Łatwiej kijek pocienkować, niż go później pogrubasić. W takiej sytuacji konflikty są nieuniknione. A połowa gwiazd, z Wojciechem Mannem na czele, już zapowiedziała, że nie wróci. Tak że będzie grubo. Choć na antenie cienko.

Mówi się, że trudno być prorokiem we własnym kraju. Niesłusznie. My to przewidzieliśmy. Ministrowi zdrowia, którego cały świat nam zazdrości, nie pomogą już nawet podkrążone oczy. Niby rudy, a czarny charakter.

Nikt już Szumowskiego nie lubi. „Wyborcza" robi z niego złodzieja. Ludziom kojarzy się z pandemią i kłopotami finansowymi. A w PiS uważają, że jest niepewny...

