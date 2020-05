„Ostatni taniec”. Najsilniejszy samiec w stadzie

Samiec alfa to oczywiście Michael Jordan, wataha Chicago Bulls, a „Last Dance" jest jednym z najchętniej oglądanych seriali ostatnich tygodni. I najczęściej opisywanych. Tytułowy „ostatni taniec" to kończący hegemonię Chicago w NBA sezon 1997–1998, w którym Bulls zdobyli szóste mistrzostwo. Ale tak naprawdę to historia 13 sezonów tej drużyny – od momentu pojawienia się w niej Jordana, do jego ostatniego meczu w koszulce Byków.

Ktoś, kogo koszykówka nie interesuje, może pogardliwie wzruszyć ramionami – zrozumiem – ale jest to historia wcale nie mniej wciągająca niż niejedna fabułal. I ma nad nimi tę przewagę, że oparta jest na prawdziwych wydarzeniach. Nie wszyscy uważają ją bowiem za dokument, a bardziej docudramę, zarzucając Jordanowi zbyt dużą ingerencję w materiał, a twórcom uległość wobec koszykarskiej gwiazdy. Niesłusznie – biorąc pod uwagę całą skalę uwikłań, z jaką musieli zmierzyć się twórcy – dzieło reżysera Jasona Hehira to majstersztyk – również montażowy.

Wszyscy producenci mieli interes w tym, by była to nie tylko opowieść o nadzwyczajnym success story, ale także pomnikowy obraz drużyny i legendy koszykówki. NBA Entertainment, bo nakręci to popyt w martwym sportowo sezonie, ESPN Films, bo spółka matka ma prawa do nadawania meczów amerykańskiej ligi, firma producencka Jordana – Jump23 – niewymieniona w napisach, by legenda żyła dalej, a buty sprzedawały się jak najlepiej. Tymczasem wcale nie jest to pomnik, a jednocześnie nic nie ujmuje magnetyzmu osobowości Jordana, butom nie zaszkodzi, a koniunkturę na NBA tylko rozkręca. Jeśli nawet jest zasługa arogancji samego Jordana, który choć zapewne wiele ukrył, pokazał jednak twarz nieznaną części fanów – człowieka wręcz patologicznie uzależnionego od rywalizacji.

Lista zarzutów pod adresem twórców jest wyjątkowo długa, ale w zasadzie są to zarzuty do samego Jordana. O konfabulacje w sprawie zatrucia przed jednym z najważniejszych meczów finałowych, pomiatanie kolegami z drużyny, zmyślanie powodów do upokarzania rywali. Choć rozmawiano z prawie setką osób, kilku dawnych kolegów, za którymi Jordan nie przepadał, pominięto. Ale innych uwzględniono – jak byłego gracza Bulls Horace'a Granta czy odwiecznego rywala Isiaha Thomasa – pozwalając na zdalną, ale jednak konfrontację. Co z tego, że wersja Jordana jest górą, gdy wyraźnie widać w zachowaniu gwiazdy Bulls lekceważenie i poczucie wyższości. To złoto się nie świeci.