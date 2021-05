Technologie i demokracja. Czy to koniec polityki, jaką znamy? Kiedy polityka staje się coraz bardziej otwarta na media, przywódcy polityczni pojawiają się przed wyborcami w taki sposób i na taką skalę, jaka nigdy dotąd nie była możliwa. Taką okazję stwarzają im cyfrowe media, ale i coraz częstsze spotkania, jak choćby szczyty przywódców państw UE. Bruksela, grudzień 2019 r. Forum

Barbara A. Misztal

Globalna sieć nie może być postrzegana jako forum dla racjonalnej i transparentnej debaty, a zatem nie można jej wykorzystywać do celów politycznych. Oprócz rozczarowania tym, że technologia cyfrowa nie sprzyja demokracji deliberatywnej, istnieje także sceptycyzm co do roli, jaką media społecznościowe odgrywają w wyborach.