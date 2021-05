Agnieszka Mastalerz-Migas: Niektóre choroby są modne

Pacjenci, zwłaszcza młodzi, dużo czytają w internecie i przychodzą do lekarza z pewnym zasobem wiedzy o swoich dolegliwościach. Często fakty mieszają z nieprawdziwymi przekonaniami i bardzo trudno jest przekonać taką osobę do profesjonalnej opinii – mówi Karolinie Kowalskiej lekarka rodzinna - mówi Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowy medycyny rodzinnej.

Plus Minus: Przychodzi Polak do lekarza z gotową diagnozą dr. Google'a. To się zdarza?

Dosyć często. Ale Google częściej stawiał diagnozy kilka lat temu. Teraz pacjenci przychodzą z informacjami z mediów społecznościowych, szczególnie grup tematycznych na Facebooku. Są grupy, które zbierają informacje praktyczne i wymieniają się poradami, ale jest też mnóstwo takich, których członkowie wzajemnie się nakręcają.

Jakie to grupy?

Niestety, obserwujemy wśród pacjentów mody na rozmaite problemy zdrowotne. W ostatnich latach to np. borelioza, choroba Hashimoto i związana z nią niedoczynność tarczycy czy insulinooporność. Po lekturze postów na takiej grupie pacjent pojawia się u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), oczekując skierowania na konkretne badania i recept na konkretne leki, czasami w ściśle określonych dawkach. To stawia lekarza w niezręcznej, ale też trudnej sytuacji, bo część leków, o które proszą pacjenci, stosowana jest off label, czyli poza...

