Waldy Dzikowski: Pokora i wysłuchanie ludzi ma duże znaczenie w polityce PAP

Jeżeli ktoś uważa, że Borys Budka musi odejść z funkcji przewodniczącego Platformy, to, zanim pójdzie do mediów, powinien mu to powiedzieć prosto w oczy. Inaczej to nie jest przyzwoite - mówi Waldy Dzikowski, poseł PO.