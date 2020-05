W telewizji tylko bajki

Aktorka Olga Bołądź poleca w "Plusie Minusie".

Nie oglądam wielu filmów podczas koronawakacji, aczkolwiek widziałam niedawno „Czwartą władzę" z Tomem Hanksem i Meryl Streep. Film ten przedstawia okres, kiedy „The Washington Post" stawał się ważnym graczem na rynku prasowym w USA, tuż przed aferą Watergate. Właścicielka gazety chce zerwać ze schematem postrzegania kobiety w branży medialnej i musi podjąć trudne decyzje. Bardzo ciekawa opowieść.

Generalnie jednak w domu nie oglądam telewizji. Z synem oglądamy tylko bajki. Jedną z jego ulubionych jest „Psi patrol". Na szczęście już z tego wyrósł. Teraz przypadł nam do gustu serial animowany „Łowcy trolli: Opowieści z Arkadii" na Netfliksie. Świetna bajka, którą napisali Guillermo del Toro i Daniel Kraus – duet znany choćby z fabularnego „Kształtu wody" i „Labiryntu fauna". To opowieść o chłopcu, który zostaje mianowany na strażnika trolli. Na początku trolle bardzo go lekceważą, ponieważ nie jest jednym z nich, tylko człowiekiem. Z czasem jednak chłopiec staj...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Ostatnie dni promocji!

Kup e-prenumeratę Rzeczpospolitej w promocji i #zostanwdomu E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ