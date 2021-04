Czy Kościół powinien nauczać kolesiostwa Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)/Redaktor01

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL zamierza wręczyć Nagrodę im. kard. Stefana Wyszyńskiego arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze. Jeśli tak ma wyglądać „posłannictwo Kościoła względem Narodu", a taką nazwę ma konferencja, na której ma to nastąpić, to może jednak lepiej będzie, jeśli owo posłannictwo zaniknie. Mam świadomość, że brzmi to bardzo mocno.