„Instrukcja obsługi świrów”. Zdziadziała ikona rapu

Jeden z ojców rodzimego hip-hopu postanowił przedstawić światu swój kryzys wieku średniego.

Mógł ukryć go jeszcze przez rok, chociaż do 40. urodzin, ale widocznie już jest na tym etapie, jak słychać, że obchodzi głównie imieniny. I przez 50 minut tych imieninowych gawęd wujek Ostry niestety nie wychodzi z formy. Protekcjonalnym tonem wygłasza wujowe mądrości o całym otaczającym świecie, głośno narzeka na dzisiejszą młodzież i jej okropną muzykę, rzuca czerstwe żarty oraz powraca wciąż do tych samych porównań z minionej epoki.

I gdyby to było jedynie nudne i powtarzalne, ale jak to na imieninach bywa, poczucie żenady wzbiera z każdym rubasznym grepsem. A tym, którzy dawniej cenili obytego wuja, naprawdę przykro patrzeć, jak zdziadział. On sam wciąż oczywiście uważa się za nonkonformistę i roi sobie, że wygłasza „Instrukcję obsługi świrów", a nie instrukcję obsługi dziadów, nie przyjmując do wiadomości, że narzeka w tym samym stylu, jak dawniej narzekano na niego.

Chciałbym, by to była przebiegła prowokacja z drugim dnem, że starsze pokolenie nigdy nie rozumie młodzieży, a jej bunt wobec zastanych wartości i muzyki to naturalny bieg rzeczy. Ale chyba zwyczajnie zapomniał pan raper jak zbuntowanym skrzypkiem był. Przemawiają za tym napuszone skity – gadki między kawałkami. Naprawdę można się poczuć jak na koncercie, gdzie Ostry zwykł częstować fanów najgorszym patosem.

Może całość ratują bity? Niestety, nic nowego. Inżynier Ostry wziął sobie do serca mądrości z „Rejsu". I to już kolejna pretensjonalna płyta, choć za poprzednią zgarnął w tym roku Fryderyka, co jednak więcej mówi o tych nagrodach niż o polskim rapie.

Ale nawet jeśli ktoś podziela pretensje Ostrego, naprawdę nie warto tracić na nie godziny. Są lepsze rozrywki, choćby polski kabaret czy Familiada.

O.S.T.R., „Instrukcja obsługi świrów”, Asfalt Records