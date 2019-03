Cieślik & Górski: King Bruce Lee sianokosów mistrz

Krystyna Pawłowicz kontra Superniania, czyli Godzilla kontra Gigant wersja 2.0.

Nauczyciele nie odpuszczają. Teraz straszą, ustami przewodniczącego ZNP Broniarza, że zastrajkują i egzaminów nie będzie. I to ma być groźba? Wszystkim dzieciom z rozdzielnika się postawi po szóstce. I wszyscy będą zadowoleni. Jedni, bo nie muszą pracować, drudzy, bo nie muszą się uczyć.

W ogóle to straszne jest zamieszanie z LGBT i edukacją seksualną. W szkołach ledwo dzieci sobie radzą z matmą, z polskim, z angielskim, a tu jeszcze ma dojść nauka masturbacji.

Najpierw chłopi przyjechali do Warszawy, żeby palić opony i rozsypywać jabłka na ulicach, a potem w mediach królowały łzawe obrazki, jak biedna staruszka zbiera owoce. No i następnym razem rolnicy wzięli się na sposób i w ramach protestu jabłka na ulicach rozdawali. Nic nie mamy przeciwko takim protestom, choć do tej pory byliśmy przekonani, że w Polsce św. Mikołaj ma na imię Jarosław.

No właśnie, Jarosław może sobie być Santa Clausem, ale Teresa Czerwińska nie zamierza być j...