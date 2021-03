Kataryna: Minister o cienkiej skórze

Zbigniew Ziobro: „Wolność słowa i wolność debaty są istotą demokracji. Ich zaprzeczeniem jest cenzurowanie wypowiedzi, zwłaszcza w internecie, gdzie toczy się najwięcej politycznych dyskusji i sporów światopoglądowych. Użytkownicy muszą mieć poczucie, że ich prawa są chronione".

Tak minister sprawiedliwości tłumaczył niedawno konieczność uchwalenia „ustawy wolnościowej", która zakazywałaby administratorom serwisów społecznościowych usuwania wpisów internautów, z wyjątkiem tych w oczywisty sposób łamiących prawo.

Problem w tym, że oczywistość łamania prawa wcale tak oczywista nie jest i nie bardzo wiadomo, na jakiej podstawie administrator serwisu miałby to stwierdzać. Dopóki mamy w kodeksie karnym przepisy tak nieostre jak art. 212 penalizujący „pomawianie o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć w opinii publicznej", wszystko w tej materii będzie uznaniowe. Co podległy Ziobrze prokurator właśnie gorliwie udowadnia, ścigając z oskarżenia publicznego anonimowych (jeszcze) internautów, którzy pod artykułami o kolejnych poczynaniach Ministerstwa Sprawiedliwości zostawili komentarze nazywające jego kierownictwo „łajdakami", „bydłem" czy „psychopatami". Brzydkie? Bardzo. Karalne? Pew-nie też, bo art. 212 to bardzo poręczna pałk...

