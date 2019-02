Koncert kosmicznych życzeń

W 2012 r. pojawiły się sygnały, że najbliższą względem Słońca gwiazdę Proxima Centauri może obiegać ziemiopodobna planeta. Stephen Baxter, brytyjski autor science fiction, wziął to za dobrą monetę i napisał powieść o wyprawie kolonizacyjnej na ten obiekt.

W „Proximie" planeta jest zwrócona do gwiazdy jedną stroną (jak Księżyc do Ziemi), okrąża ją w ciągu ośmiu dni i ośmiu godzin, a więc rok trwa tu tyle co tydzień. Nie istnieje tu świt ani zmierzch, lato ani zima. Raz, dwa razy na dobę na tarczy Proximy, cztery razy większej od Słońca widzianego z Ziemi, występują rozbłyski, przed którymi lepiej się ukryć. Dane te pokrywają się z tym, co wiemy dziś, kiedy istnienie owej planety zostało potwierdzone.

Reszta to już licentia poetica: atmosfera zawiera mnóstwo tlenu, więc koloniści wysypują się na powierzchnię planety jak ulęgałki, nie przejmując się miejscową florą bakteryjną. Rozmiar i grawitacja planety są nieznacznie mniejsze od ziemskich. Krótko mówiąc, to prawdziwy dar Boży dla przeludnionej Ziemi w roku 2169.

Mimo to nikt nie chce dobrowolnie emigrować i osadnictwo jest przymusowe: wysyła się tych, którzy podpadli władzy. Utworzone z nich kilkunastoosobowe grupy, zróżnicowane genetycz...