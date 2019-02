Posłuchać innych ludzi

Dariusz Rosiak, reportażysta, dziennikarz: Jest książka, która przeszła w Polsce kompletnie bez echa, a moim zdaniem jest jedną z najwspanialszych rzeczy, które zostały napisane o Lwowie i o ludziach, którzy stamtąd pochodzą.

Jej autorem jest brytyjski prawnik Philippe Sands, a nosi ona tytuł „Powrót do Lwowa". Książka jest równoległą biografią dwóch postaci – profesora prawa międzynarodowego Herscha Lauterpachta, który urodził się w okolicach Lwowa i po wojnie opracował pojęcie „zbrodni przeciwko ludzkości", oraz Rafała Lemkina, twórcy pojęcia „ludobójstwo". Ale przede wszystkim jest to opowieść o podejściu do pamięci oraz powrocie do korzeni i miasta, z którego pochodził dziadek autora.

Z beletrystyki chciałbym polecić ostatnią powieść Johna Banville'a „Mrs Osmond". Książka nie została jeszcze przetłumaczona na język polski, choć powinna, bo idzie całkowicie pod prąd temu, co dziś się u nas wydaje i pisze. To po prostu znakomita powieść, której głównym motywem jest zemsta kobiety od lat zdradzanej przez mężczyznę. Opowiada także o brytyjskim systemie klasowym i historii kształtowania się tamtejszej hierarchii społecznej. To znakomita powieść psychologiczno-społ...